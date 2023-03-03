Фото: прокуратура Орловской области

Орловская прокуратура проверила ход строительства школы на Зеленина. На объект выехал глава региона, прокурор и сотрудники других ведомств.

Выезд на стройку был организован в рамках надзорных мероприятий прокуратуры. Оценить ход работ по строительству новой школы на Зеленина приехал губернатор Андрей Клычков, прокурор области Алексей Тимошин и представители других ведомств. Проверяющие провели осмотр конструкций строящегося здания. Также еженедельные выезды на объект осуществляет прокуратура Заводского района.

По информации прокуратуры Орловской области, в прошлом году на стройке выявили нарушения сроков исполнения муниципального контракта. Все было исправлено после прокурорских мер реагирования. Кроме того, количество работников на объекте было увеличено почти в два раза. Еще после вмешательства прокуратуры генерального директора подрядной организации оштрафовали за невыплату зарплаты в установленный срок. Также в настоящее время расследуется уголовное дело за хищение на данном объекте более 80 миллионов рублей.

Прокуратура Орловской области продолжит надзорное сопровождение хода работ по строительству школы вплоть до сдачи ее в эксплуатацию.