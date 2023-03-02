На Орловщине проходит Кубок области по спортивной гимнастике. В соревновании участвуют 150 спортсменов из разных регионов.

В этом году соревнования по спортивной гимнастике в Орловской области проходят в 48-й раз. Кубок посвятили памяти героя Великой Отечественной войны, комсомольца-подпольщика Владимира Сечкина.

Соревнуются гимнасты в спортивной школе олимпийского резерва № 3, воспитанники которой представляют наш регион. Участие в них приняли

около 150 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет. Также в Орел приехали гимнасты из Череповца, Калининграда, Калуги, Рязани, Смоленска, Брянска, Москвы, Белгорода и Тулы.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в первый день соревнований участники представили обязательную программу, а во второй день – произвольную. В программу вошли упражнения на брусьях, бревне,кольцах, перекладине, коне, опорный прыжок.

Соревнования завершатся 3 марта. По их итогам сформируют сборную Орловской области для участия в первенстве и чемпионате ЦФО.