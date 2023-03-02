Фото: пресс-службы администрации Орла

В Орле приостановлен аукцион по поиску подрядчика для благоустройства Дворянского гнезда. Причиной «заморозки» стала жалоба в региональный УФАС.

Претензию в антимонопольную службу направвила Ольга Князева. Информация содержится на портале "Госзакупки", где размещен аукцион.

Всего на аукцион было подано четыре заявки. Итоги подвели 1 марта. Победитель согласился выполнить работы за 119,5 миллионов рублей. За эту сумму подрядчик должен организовать видеонаблюдение, водоотведение и наружное освещение, выполнить вертикальную планировку, организовать дорожки и тротуары, разместить малые архитектурные формы и озеленить пространство. К слову, для исполнителя предусмотрен аванс в размере 50%.

Благоустройство сквера планируют завершить до 1 сентября 2023 года.