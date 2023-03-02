Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Бык сломал орловцу ребра и ключицу. За моральный вред мужчина получит 700 тысяч рублей.

Несчастный случай произошел 30 июля 2022 года в селе Чернь Троснянского района. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Пострадавший мужчина находился возле фермы, где паслось стадо коров без пастуха. Он на несколько минут отошел для того, чтобы подогнать отставших животных. Спешивший по делам мужчина пошел сквозь стадо, где его встретил и боднул бык. Орловец упал на землю, а крупное животное продолжало наносить ему удары, катать по земле. Впоследствии он был госпитализирован в областную больницу. Пострадавший получил множественные закрытые переломы ребер с повреждением легкого, ушиб легкого, закрытый перелом ключицы со смещением.

Глава фермерского хозяйства отказался добровольно возместить моральный вред. И тогда пострадавший обратился в суд.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично. Мужчина обжаловал это решение в главном региональном суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда окончательно определила размер компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.