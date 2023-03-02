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Орловцев стали чаще тестировать на грипп и коронавирус. За последние четыре дня показатели превысили установленные нормативы.

Об этом сообщил руководитель областного Департамента здравоохранения Игорь Петчин на заседании регионального оперативного штаба. По его словам, с 1 марта медорганизации региона начали получать компенсации за тестирование пациентов на грипп и ковид.

Глава депздрава отметил, что за последние четыре дня показатели тестирования на коронавирус увеличились 245 на 100 тысяч населения. По гриппу за два дня зафиксировано пятнадцатипроцентное увеличение охвата тестированием.

На сегодняшний день в медучреждениях региона развернуто 149 ковидных коек, 122 из них заняты. Также действуют 33 профильные реанимационные койки, две из которых заняты.

По итогам заседания дано поручение обеспечить медорганизации региона достаточным количеством тест-систем для проведения лабораторных обследований на грипп и ковид.