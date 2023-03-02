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НовостиОбщество2 марта 2023 11:52

В Орле на Аллее Славы простились с погибшим в зоне СВО Денисом Ширяевым

Ему было 40 лет
Ирина КАБАНОВА
Фото: ОРОО "Совет солдатских матерей"

Фото: ОРОО "Совет солдатских матерей"

В Орле на Аллее Славы простились с погибшим в зоне СВО Денисом Ширяевым. Ему было 40 лет.

О смерти военнослужащего сообщил региональный Совет солдатских матерей. Денис Ширяев родился 6 мая 1982 года в городе Березники Пермской области. Позже переехал с семьей в Залегощенский район Орловской области. После школы учился в Новосильском профессиональном училище, где получил профессию «тракторист-машинист».

После начала СВО Денис Ширяев был зачислен добровольцем в боевой армейский резервный состав. Погиб мужчина 27 декабря 2022, исполняя свой воинский долг, во время разминирования. Похоронен на Аллее Славы в Орле.