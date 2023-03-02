Фото: храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная города Орла.

В Орловском храме провели акцию в поддержку участников СВО. С инициативой выступили школьники.

26 февраля в храме иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная города Орла прошла благотворительная ярмарка «Блинное царство». Главная цель – собрать средства для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Такая идея появилась у ребят из волонтерского отряда «Лучики». Движение действует при детской воскресной школе Знаменского прихода.

Дети совместно с родителями и педагогами напекли для благотворительной ярмарки целую гору блинов. Угощения за пожертвования раздавали прихожанам.

В итоге школьникам удалось собрать 15 тысяч рублей. На эти деньги юные волонтеры приобретут для военнослужащих все самое необходимое.