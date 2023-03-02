Фото: пресс-служба администрация Орла

Мэр Орла заверил, что Красный мост успеют сдать в срок. Градоначальник вместе с губернатором Орловской области посетили стройплощадку.

По словам главы города, в настоящее время работы на мосту ведутся по нескольким направлениям. Подрядчик занимается монтажом опор, укреплением арок, устройством очистных сооружений. Параллельно с этим заключаются контракты на поставку чугунных ограждений и элементов опор освещения. Они будут производиться и поставляться местными литейными организациями. Субподрядчику предстоит воссоздать облик ограждений времен 1940-50 годов, как того требует историко-культурная экспертиза.

Мэр города также отметил, что завтра большой кран покинет мост. Далее «УПМК-22» будет использовать свой кран, меньшей грузоподъемности.

- В целом могу сказать, что результат круглосуточной работы виден от недели к неделе. Оснований сомневаться в том, что Красный мост будет сдан в ноябре 2023 года, нет, - подытожил Юрий Парахин.