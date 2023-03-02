Фото: Нина Соколова

В Орловской области осудили двух бывших полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Орловской области.

По данным следствия, в июле 2021 года полицейские отрабатывали поступившее сообщение о нахождении на территории Мценского района водителя в состоянии опьянения. Мужчины прибыли на место и убедившись, что автомобилист действительно находится в нетрезвом состоянии, не приняли в отношении водителя не приняли никаких мер. После полицейские предложили родственнице мужчины, находившейся поблизости, заплатить им за сокрытие факта нарушения.

Таким образом, полицейские получили от женщины взятку в сумме 30 000 рублей.

Приговором суда каждый из подсудимых осужден к мере наказания в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Один из обвиняемых уволен из органов внутренних дел, вопрос об увольнении другого будет разрешен по результатам рассмотрения уголовного дела в суде.