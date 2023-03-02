Фото: Нина Соколова

Орловчанка ударила своего мужа ножом во время алкогольной посиделки. Теперь женщина может лишиться свободы.

Семейная драма разыгралась в Заводском районе областного центра. Супруги вместе распивали алкоголь в квартире. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Женщина не смогла решить конфликт словами, она ударила своего мужа ножом. 52-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением доставили в больницу.

В отношении 47-летней орловчанки сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, согласно санкции данной статьи, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.