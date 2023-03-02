Фото: пресс-служба орловского облсовета

В орловском облсовете наградили жителей региона, помогающих участникам СВО. Мероприятие состоялось первого марта.

Отмечены были те орловцы, кто внес большой вклад в отправляемые на фронт посылки с гуманитарной помощью.

Почетные грамоты вручили председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский и депутаты Юлия Мальфанова, Лариса Удалова, Владимир Филонов, Светлана Ковалева, Иван Устинов.

Среди награжденных были депутаты областного Совета, городского Совета, члены Молодежного парламента и Совета молодых депутатов, представители бизнес сообщества.

– Огромное вам всем спасибо, за неравнодушные сердца. Та гуманитарная помощь, тот конвой, который мы отправляли, отправляем, и будем отправлять — это очень для них важно! Они должны чувствовать нашу поддержку, – поблагодарил земляков Леонид Музалевский.