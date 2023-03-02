Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Московском шоссе иномарка сбила 50-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 1 марта в шестом часу вечера 65-летний водитель автомобиля "Чери-А13" двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Бурова. В районе дома №84 по Московскому шоссе автомобилист сбил 50-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых четыре человека получили телесные повреждения.