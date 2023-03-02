В Орле директору фирмы «Партнер» предъявлено обвинение за уклонение от налогов

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В Орле продолжается расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Партнер». Он обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Следствием установлено, что с 2018 по 2021 годы обвиняемый не представлял налоговую декларацию фирмы, тем самым не уплатил свыше 51 миллиона рублей налогов. Для экономии мужчина создал схему минимизации налоговых обязательств общества путем дробления бизнеса общества и его распределения на подконтрольные взаимозависимые юридические и физические лица, к которым применялась упрощенная система налогообложения.

- В настоящее время предварительное следствие находится на завершающем этапе, принимаются необходимые меры направленные на скорейшее завершение расследования, - сообщили в пресс-службе ведомства.