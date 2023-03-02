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НовостиОбщество2 марта 2023 7:38

В Орловской области определена компания, которая построит мост в деревне Тайное

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков
Елена Зябкина

В Орловской области определен подрядчик, который построит мост в деревне Тайное. Сообщил об этом в соцсетях губернатор Орловской области.

Строительство переправы, по словам главы региона, обойдется областному бюджету в 331 миллион рублей.

– В Орловском муниципальном округе определен подрядчик для работ по строительству моста в Тайном. Долгий проект, наконец мы получили финансирование. Победителем стало "Уваровская ПМК-22", – уточнил во время прямого эфира Андрей Клычков.

Компания сейчас занимается реконструкцией Красного моста в Орле.

Мост в деревне Тайное построят в этом году. На сегодняшний день проезд по имеющейся переправе закрыт.

Красный мост планируют сдать в ноябре 2023 года, а открыть движение – летом.