Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле в тройном ДТП пострадали пассажиры маршрутки. Авария произошла на улице Комсомольской.

По данным региональной Госавтоинспекции, 1 марта 55-летний водитель автомобиля "ПАЗ-320435-04" ехал по улице Комсомольской в сторону Карачевского шоссе. В районе дома №235а автомобилист не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем "ГАЗ А64R42", который двигался впереди попутно. От удара машина врезалась во впередиидущий "Ниссан Вингроад".

В результате ДТП телесные повреждения получили 38-летняя и 18-летняя пассажирки "ПАЗ", а также 13-летняя пассажирка "ГАЗ".

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых четыре человека получили телесные повреждения.