Фото пресс-службы губернатора Орловской области

В орловском селе пройдет всероссийский турнир по самбо среди молодежи. Соревнования запланированы на лето 2023 года.

Такая информация прозвучала на рабочей встрече губернатора Андрея Клычкова с президентом Федерации самбо в Орловской области Анатолием Якуниным.

- По поручению президента страны, при поддержке Единой России и лично Анатолия Ивановича, благодаря активному участию нашей области во всероссийском образовательном проекте «Самбо в школу» этот вид спорта приходит в орловские школы, но что самое отрадное - спортивные секции открываются не только в городах, но и в сельских районах, - отметил Андрей Клычков.

Благодаря активному развитию данного вида спорта в сельской местности летом этого года в селе Кривцово-Плота Должанского района пройдет всероссийский турнир по самбо среди молодежи.

По словам Анатолия Якунина, количество занимающихся самбо детей в регионе увеличилось до 1 тысячи. В связи с этим в образовательных организациях области планируют открыть еще 10 секций самбо.