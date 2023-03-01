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Орловец нашел в магазине кошелек и потратил чужие деньги. В полиции завели уголовное дело.

21-летний житель Орла заметил кошелек на кассовой зоне в магазине Железнодорожного района. Его посетительница забыла, когда оплачивала покупки. Чужой кошелек молодой человек прикарманил, а затем потратил оттуда почти восемь тысяч рублей.

Сотрудники полиции поймали воришку в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий. Портмоне правоохранители изъяли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Орловца задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.