Фото: пресс-служба администрации Орла

Заместителем мэра Орла по вопросам ЖКХ и транспорта стал Сергей Филатов. 1 марта градоначальник озвучил это кадровое решение коллективу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Сергей Филатов родился 31 мая 1960 года в Орле. Свой трудовой путь он начал в 1977 году учеником монтера связи и станции сооружений Орловской телефонно-телеграфной станции. После службы в армии работал на заводах «Стекломаш», «Текмаш» и «Научприбор», где освоил навыки слесаря, кузнеца и инженера-технолога.

С 1985 года Сергей Филатов работал в сфере энерго- и теплоснабжения. Он прошел путь от мастера энергомеханического участка ООО «Орелэнергоремонт» до управляющего директора филиала ПАО «Квадра» – «Орловская генерация».

Сергей Николаевич является почетным энергетиком. Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знака «Заслуженный работник ЖКХ», Почетной грамоты Министерства энергетики России.