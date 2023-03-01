В Орловской области обновили правила дорожного движения. Об этом сообщили в УМВД России по Орловской области.

С 1 марта 2023 года в правила дорожного движения в России будет введено понятие "средства индивидуальной мобильности (СИМ)". В данную категорию попадают электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. Водителям СИМ запрещено двигаться быстрее 25 километров в час и выезжать на автомагистрали. Помимо этого водители средств индивидуальной мобильности должны следовать сигналам светофора в виде силуэта пешехода или велосипеда, уступать дорогу другим участникам движения при выезде из жилой зоны.

Примечательно, что возрастных ограничений СИМ не имеют однако, например, если ребенку не исполнилось 7 лет, то он может ездить исключительно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А вот детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвигаться по велосипедным дорожкам.

Взрослым водителям СИМ разрешено ездить по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или по полосе для велосипедистов. В том случае, если нет другой инфраструктуры или обочины, пользователям средств индивидуальной мобильности можно выезжать на проезжую часть, но лишь при условии, что скорость движения по этой улице ограничена 60 километров в час, а на СИМ установлены фара или фонарь, тормоза, звуковой сигнал и световозвращатели.

Кроме того, изменились правила проезда перекрестков с круговым движением, разметки, стоянки.