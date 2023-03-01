Фото: Нина Соколова

Орловская прокуратура добилась ремонта дороги в Колпнянском районе. Суд обязал районную администрацию привести в порядок несколько участков дорожного покрытия.

Вопросы к состоянию отдельных участков автомобильных дорог «Паниковец Первый – Паниковец Второй» и «Остров – Паниковец Первый» возникли у прокуратуры Колпнянского района. Дорожное полотно изрядно повредилось и не отвечало требованиям безопасности дорожного движения.

- С целью восстановления законности прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Колпнянского района устранить дефекты дорожного покрытия и привести соответствующие участки автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Суд удовлетворил требования прокурора. Правда, районная администрация с решением не согласилась и подала апелляционную жалобу. Не смотря на это, судебное решение осталось без изменений.