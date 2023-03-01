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НовостиОбщество1 марта 2023 13:16

Под Орлом чиновники разрешили использовать землю для повторных захоронений

Постановление опубликовано на сайте мценской администрации
Елена Зябкина
Под Орлом чиновники разрешили использовать землю для повторных захоронений

Под Орлом чиновники разрешили использовать землю для повторных захоронений

Фото: Елена Зябкина

Под Орлом чиновники разрешили использовать землю для повторных захоронений. Постановление опубликовано на сайте мценской администрации.

Новые правила, касающиеся организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, начали действовать во Мценске.

Из постановления следует, что жители и организации должны содержать места захоронений и зеленые насаждения в надлежащем состоянии своими силами или силами подрядчика, с которым заключен соответствующий договор.

Повторное использование захоронений возможно, если сведения о старых могилах отсутствуют, или если захоронения содержатся в ненадлежащем виде в течении не менее 20 лет.

В последнем случае на могильном холме выставляют трафарет с предупреждением отвечающему за могилу о необходимости привести ее в порядок и обратиться в местное управление ЖКХ.

По истечении года, если захоронение не приведут в порядок, то оно признается бесхозяйным. Тогда городская администрация принимает решение о возможности использования этой могилы под повторное захоронение.

При этом захоронение или надмогильное сооружение, имеющее историко-культурную ценность, должны сохранять в должном виде власти.