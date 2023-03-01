Под Орлом чиновники разрешили использовать землю для повторных захоронений Фото: Елена Зябкина

Под Орлом чиновники разрешили использовать землю для повторных захоронений. Постановление опубликовано на сайте мценской администрации.

Новые правила, касающиеся организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, начали действовать во Мценске.

Из постановления следует, что жители и организации должны содержать места захоронений и зеленые насаждения в надлежащем состоянии своими силами или силами подрядчика, с которым заключен соответствующий договор.

Повторное использование захоронений возможно, если сведения о старых могилах отсутствуют, или если захоронения содержатся в ненадлежащем виде в течении не менее 20 лет.

В последнем случае на могильном холме выставляют трафарет с предупреждением отвечающему за могилу о необходимости привести ее в порядок и обратиться в местное управление ЖКХ.

По истечении года, если захоронение не приведут в порядок, то оно признается бесхозяйным. Тогда городская администрация принимает решение о возможности использования этой могилы под повторное захоронение.

При этом захоронение или надмогильное сооружение, имеющее историко-культурную ценность, должны сохранять в должном виде власти.