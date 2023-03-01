Орловские криминалисты показали свои закрытые лаборатории Фото: Елена Зябкина

1 марта свой профессиональный праздник в 104-й раз отмечают эксперты-криминалисты. Накануне, 28 февраля, в региональном ЭКЦ УМВД России журналистов познакомили со спецификой деятельности ведомства.

Вместе с современным ритмом жизни, появлением новых экспертных методик и стремлением к улучшению качества криминалистической работы ведомство развивается и требует расширения. Поэтому некоторое время назад открылось еще одно подразделение на базе орловского райотдела УМВД.

В Экспертно-криминалистическом центре утверждают, что за последние годы не было случаев ошибок в исследованиях, а современное оборудование позволяет делать максимально правильные выводы.

Глава орловского экспертно-криминалистического центра Олег Бурцев подвел итоги прошедшего года, рассказал о кадровых вопросах и громких делах. Одним из самых резонансных расследований, где роль экспертов была первостепенной, по словам полковника полиции, стало дело залегощенского маньяка.

– Достаточно большое количество было проведено ДНК-исследований, традиционных экспертиз, снято много отпечатков пальцев. Всего за год, например, по компьютерному направлению нагрузка у нас в четыре-пять раз преувеличивала норму, не меньший объем выполняют эксперты химики и взрывотехники, – сообщил Олег Бурцев.

Глава ЭКЦ также рассказал о кадровой потере – в другой регион перевелся специалист, из-за которого центр лишился двух направлений - это исследование по черепам и кистям рук.

По словам Олега Бурцева, чтобы устроиться на работу в Экспертно-криминалистический центр, желательно иметь юридическое образование, по профильным исследованием необходимы дипломы химика, биолога или медика. Допуск к работе сотруднику дается на пять лет, за это время он неоднократно проходит стажировки в разных городах России. По истечении срока работник должен будет подтвердить свою квалификацию.

Наглядно показать журналистам особенности работы согласились в отделе эндоскопии. Как подмечают специалисты, при снятии отпечатков пальцев и ладоней нельзя позволять человеку самому прижимать руки к бланку, так как узор может быть смазан. Если это все-таки произошло, то эксперт обязан взять новый бланк и проделать всю операцию заново.

Сотрудникам СМИ также показали как достоверно проверить документы и денежные купюры на подлинность. Так, на просвете у подлинной банкноты должна быть прямая целая нить, видны защитные знаки. К сожалению, как утверждают сотрудники отдела, злоумышленники научились подделывать микроперфорацию на бумажной купюре. Однако не смотря на передовые технологии для создания бумажных денег, число преступлений в этой категории стремительно падает. По предположениям специалистов, это связано с ростом уголовных дел по части безналичных средств.

В следующем отделе корреспондентам позволили проверить с помощью рентгенофлуорисцентного анализа украшения из драгоценных металлов. При помощи такого вида экспертизы можно определить состав сплава, не подвергая его химическому воздействию.

Особо заинтересовала журналистов лаборатория взрывотехнических экспертиз. Первое на что может обратить свое внимание зашедший - это большая коллекция обезвреженных боеприпасов.

Эксперт первой категории ЭКЦ УМВД России по Орловской области Андрей Платонов рассказал, что сотрудники отдела стремятся обнаружить на месте происшествия.

– Стараемся выявить, имел ли вообще место взрыв, его природу – конденсированное вещество, газообразное. Определяем центр взрыва. Красной нитью через всю работу проходит сбор и фиксация биологических следов, потому что более важно, кто это совершил, – пояснил специалист.

Последней из представленных лабораторий оказалась баллистическая. Для того, чтобы ее увидеть журналистам пришлось спуститься в подвал здания.

По словам сотрудника отдела Игоря Целовальникова, основная задача судебной баллистики – определить является ли изучаемый предмет оружием. Для этого проводится ряд специальных исследований и экспериментов.

– В основном люди воспроизводят оружие из того, что имеется в наличии: элементы конструкции, боеприпасы. Чего-то такого сверхъестественного не замечал, – рассказал эксперт.

День экспертно-криминалистической службы системы МВД России орловский ЭКЦ встречает в составе 114 человек. В арсенале у региональных специалистов 43 методики из 51, использующейся в стране. Из новых экспертиз - психофизиологические, такие как полиграф. Большое значение имеют исследования наркотических и спиртосодержащих веществ, нефтепродуктов, металлов и сплавов.