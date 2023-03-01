Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области стартовал месячник профориентации. В мероприятиях примут участие школьники и студенты.

С 1 марта в регионе начала работать горячая линия для подростков и их родителей. Специалисты расскажут позвонившим о востребованных профессиях и посещении центров занятости для проведения индивидуального тестирования на профессиональные склонности и возможности. Узнать эту информацию можно по телефонам:

- +7 (4862) 36-09-22 (Северный район), - 43-29-62 (Советский район), - 72-07-64 (Заводской район), - 55-01-55 (Железнодорожный район), - 74-18-62 (Орловский муниципальный округ).

По информации областного правительства, в рамках мероприятия для орловских школьников проведут профориентационные экскурсии на местный завод полупроводниковых приборов. Также профконсультанты центров занятости примут участие в классных часах и родительских собраниях, где расскажут о ситуации на рынке труда. В ходе уроков профориентации ребята пообщаются с представителями разных профессий.

Кроме того, такую работу проведут не только со школьниками, но и со студентами, для которых организуют встречи с работодателями. Всего в мартовских профориентационных мероприятиях планируют задействовать не менее двух тысяч юных орловцев.