На Орловщине выявили очаг бешенства животных

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На территории села Знаменское Колпнянского района Орловской области введен карантин в связи с обнаружением очага бешенства животных. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Территорию села Знаменского, деревень Александровка, Трудолюбовка, Щегловитовка и поселка Веселый, прилегающих к эпизоотическому очагу в радиусе трех километров от границ

признали неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Начальнику БУОО «Колпнянская районная станция по борьбе с болезнями животных» Редькину Н. В. поручено обеспечить выполнение комплекса профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора

по развитию агропромышленного комплекса.