Ведущие политические силы Орловщины подписали совместное заявление в поддержку целей и задач СВО

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

1 марта в Орле руководители политических партий региона совместно с губернатором Орловской области Андреем Клычковым подписали совместное заявление о поддержке политики президента России и безоговорочной поддержке целей и задач СВО. Об этом сообщили "Телеграммы из Орла".

Свою подпись на документе поставили глава региона, председатель облсовета, секретарь Орловского реготделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Леонид Музалевский; сенатор РФ, первый секретарь комитета Орловского областного отделения КПРФ Василий Иконников; координатор Орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов; председатель реготделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Иван Устинов и секретарь Совета реготделения партии «Новые люди» Александр Кувиков.

Напомним, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился ко всем политическим силам региона и предложил подписать совместное заявление, направленное на поддержку политики президента страны. Идею главы региона поддержали представители общественных организаций и молодежных движений.