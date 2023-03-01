Пострадавшему на производстве орловцу вручили автомобиль

Фото пресс-службы Отделения Социального фонда России по Орловской области

Житель Мценска Александр Иванович Маркешин, получивший травму на производстве, получил ключи от нового автомобиля. Машину мужчине предоставило Отделение Социального фонда России по Орловской области.

В Орловской области с начала действия программы беспечения спецтранспортом застрахованных лиц в результате несчастного случая на производстве бесплатно было выдано более 200 автомобилей.

Пострадавшие на производстве также получают ежемесячную денежную выплату с набором социальных услуг и обеспечиваются техническими средствами реабилитации.

«Травма, полученная на производстве, разделила жизнь пострадавшего на «до и после», − вручая ключи, отметила управляющий Отделением СФР по Орловской области Анна Елисеева. − В силу ограниченных возможностей здоровья с помощью автомобиля эти люди смогут продолжить вести привычный им образ жизни, активно передвигаться по городу, используя спецтранспорт. Все автомобили оборудованы с учетом физических возможностей их будущих владельцев».

Отметим, что бесплатный автомобиль могут получить орловцы с травмами опорно-двигательного аппарата и имеющие водительские права. Машина предоставляется раз в семь лет. По окончании этого срока транспорт меняется на новый.

Также получателям автомобиля выплачивается ежемесячная компенсация на приобретение горюче-смазочных материалов и текущий ремонт. Заявление на выдачу транспортного средства подается в клиентские службы СФР.