Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 9:04

В Новодеревеньковском районе после прокурорской проверки ликвидируют несанкционированную свалку

Устранять нарушения обязали местную администрацию
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Новодеревеньковском районе после прокурорской проверки ликвидируют несанкционированную свалку. Устранять нарушения обязали местную администрацию.

Проверку соблюдения природоохранного законодательства провела прокуратура Новодеревеньковского района. Были выявлены нарушения. На земельном участке в границах поселка Шатилово обнаружили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. Огорожено место складирования мусора не было. Районная администрация своевременно не занялась уборкой свалки.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с заявлением о признании бездействия администрации Новодеревеньковского района незаконным и обязании органа местного самоуправления ликвидировать несанкционированную свалку.

Суд удовлетворил требования ведомства. Устранение нарушений контролирует межрайонная прокуратура.