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В Новодеревеньковском районе после прокурорской проверки ликвидируют несанкционированную свалку. Устранять нарушения обязали местную администрацию.

Проверку соблюдения природоохранного законодательства провела прокуратура Новодеревеньковского района. Были выявлены нарушения. На земельном участке в границах поселка Шатилово обнаружили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. Огорожено место складирования мусора не было. Районная администрация своевременно не занялась уборкой свалки.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с заявлением о признании бездействия администрации Новодеревеньковского района незаконным и обязании органа местного самоуправления ликвидировать несанкционированную свалку.

Суд удовлетворил требования ведомства. Устранение нарушений контролирует межрайонная прокуратура.