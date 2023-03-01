Орловец проведет 13 лет в тюрьме за убийство собутыльника

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В Орле суд с участием коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 36-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Следствием и судом установлено, что 5 декабря 2021 года подсудимый выпивал вместе со своим 46-летним знакомым в квартире последнего. Мужчины поругались, тогда орловец много раз ударил приятеля ножом в область шеи, грудной клетки и поясницы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима.