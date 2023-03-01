Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области заработали медицинские чаты для помощи пациентам. Медорганизации будут отвечать на обращения в Telegram.

О запуске чатов сообщает департамент здравоохранения Орловской области. В мессенджере орловцы смогут оставлять свои обращения, задавать вопросы и получать ответы от представителей медицинских организаций.

- Мы готовы к диалогу с пациентами. И новая система медчатов, надеюсь, позволит наладить оперативный диалог между пациентским и медицинским сообществом, который крайне необходим нам всем сегодня. Подобный формат работы сделает медицинскую помощь максимально доступной для жителей, − отметил глава регионального депздрава Игорь Петчин.

С помощью медчатов орловцы смогут решить проблемы с записью к врачу, вызовом врача на дом, нарушением этики и деонтологии, навязыванием платных услуг, отсутствием направлений на консультации и обследования. При этом, в чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, наличию лекарственных препаратов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.

Для жителей Орла доступен чат «Орел.Здоровье», а для жителей области чат «Орловская область. Здоровье».

Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу.