Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловским участникам СВО передали автомобиль для выполнения боевых задач. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

В своих соцсетях глава Орловщины рассказал, что за помощью к нему обратились мобилизованные земляки, которые сейчас выполняют крайне важные задачи на фронте. Среди бойцов есть и разведчики, и медицинские работники, для оперативного передвижения которых необходим автомобиль.

- Мы знаем, что на передовой порой не хватает автомобилей для передвижения по всей линии боевого соприкосновения, оперативного маневрирования на территории проведения спецоперации. У наших военнослужащих также были проблемы с обеспечением транспортом. Ребятам машина особенно необходима для вывоза с поля боя раненных солдат и скорейшего оказания медицинской помощи, для быстрой доставки боеприпасов, - написал Андрей Клычков.

По словам главы региона, машина уже передана солдатам и сегодня отправится на фронт.