Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области 64-летнего мужчину спасли из пожара в частном доме. Трагедию предотвратили пожарные.

Возгорание в жилом доме на улице Интернациональной в пгт. Колпна произошло рано утром 1 марта. Пожарные приехали на место через три минуты после поступившего вызова и оперативно потушили возгорание в комнате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В результате пожара в помещении сгорел диван и предметы интерьера. Из горящего дома эвакуировали 64-летнего мужчину. Одной из вероятных причин пожара является – неосторожное обращение с огнем при курении.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали девять раз, из них четыре выезда на ликвидацию возгораний и пять выездов на помощь населению.