Фото: Андрей Клычков

Орловский губернатор Андрей Клычков предложил политическим силам региона подписать совместное заявление. Оно направлено на поддержку участников спецоперации и развитие области.

Орловщина активно поддерживает российских бойцов. В этой работе принимают участие представители депутатского корпуса, политических партий, муниципальных образований, а также сами жители региона.

Недавно губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился ко всем политическим силам региона и предложил подписать совместное заявление, направленное на поддержку политики Президента страны. Идею главы региона поддержали представители общественных организаций и молодежных движений.

- Необходимо преодолеть текущие разногласия и объединить наш политический ресурс в целях оказания практической помощи участникам СВО и их семьям, воплощать совместные идеи и проекты для реализации ключевых программ развития региона, полного выполнения социальных обязательств, исполнения мер адресной социальной поддержки граждан, - подчеркнул Андрей Клычков.