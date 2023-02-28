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В Орловской области ликвидировали 12 несанкционированных свалок. На очереди еще три.

В 2022 году на территории Орловской области специалисты Управления Россельхознадзора обнаружили 15 свалок ТКО на площади 10,04 гектаров. Из них ликвидировано 12, на очереди еще три общей площадью 2,91 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

– Зачастую несвоевременное проведение агротехнических и мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения приводит к их захламлению твердыми коммунальными отходами. Свалки наносят вред почве, являются источником загрязнения ее тяжелыми металлами, – пояснили в ведомстве.

В Россельхознадзоре напомнили, что за несоблюдение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафов. Кроме того, при нарушении на участке законодательства РФ, которое повлекло за собой существенный вред окружающей среде, земельная территория может быть изъята у недобросовестного собственника.