Фото: Вячеслав Коваленко

В Орловской области пройдет конкурс «Ветеранское подворье». Поучаствовать в нем смогут 55-летние орловчанки и 60-летние орловцы.

О старте ежегодного конкурса «Ветеранское подворье» объявил Департамент сельского хозяйства. Начнется он 1 марта. Сам конкурс направлен на поддержку семьи и ветеранов, передачу опыта и традиций молодому поколению, а также расширение личных подворий в сельской местности.

По информации областного правительства, в «Ветеранском подворье» смогут поучаствовать 55-летние жительницы региона и 60-летние мужчины, живущие в сельской местности и имеющие личное подсобное хозяйство. Максимальная площадь имеющихся земельных участков не должна превышать 2,5 гектара.

На конкурсный отбор нужно предоставить заявление в произвольной форме с номером телефона, информацию о базовой оценке подворья, копии личных документов, справки о наличии скота. Подробнее расскажут по телефону: +7 (4862) 750-704. Заявки Департамент сельского хозяйства будет принимать до 15 апреля, а итоги конкурса объявят до 10 июня. Три лучших участника получат дипломы и денежные премии.