Фото: пресс-служба УФСБ России по Орловской области

В Орловской области задержали торговца контрафактными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Сотрудники орловского УФСБ изъяли крупную партию немаркированного табака, больше 11 тысяч пачек.

Контрафакт мужчина продавал с апреля 2022 года. За это время преступник успел осуществить незаконный оборот табачной продукции в Орле и несколько других районов области.

– По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – сообщили в пресс-службе ведомства.