Орловский завод попал под санкции США

Фото: "Мценскпрокат"

Орловский завод «Мценскпрокат» попал под санкции США. Работа предприятия продолжится.

Минфин США расширил санкции против российского бизнеса и ряда чиновников. В новый санкционный список попали губернатор Орловской области Андрей Клычков и предприятие «Мценскпрокат».

По словам гендиректора предприятия Станислава Голембиовского, предприятие полностью работает на отечественном сырье, поэтому никак не зависит ни от Америки, ни от Европы.

- Никаких проблем не вижу. Мы планируем наращивать производство, набирать новых сотрудников и работать дальше. Победа будет за нами, все будет хорошо!», - цитирует Станислава Голембиовского телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Напомним, свое попадание в санкционный список прокомментировал и глава Орловщины. По словам губернатора, введенные в отношении него и ряда других глав регионов санкции показывают, что у Госдепа заканчиваются инструменты для влияния на Россию. Попытки забросать российских политиков очередными санкционными «пакетами» Клычков назвал невразумительными.