Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области пополнились ряды «Юнармии». На торжественной церемонии присутствовал губернатор.

Прием юнармейцев в региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Орловской области состоялся в Центре творчества Новосильского района.

Андрей Клычков, посетивший район с рабочим визитом, поздравил школьников с вступлением в ряды Юнармии и отметил, что военно-патриотическое общественное движение принимает участие во многих мероприятиях, которые проходят на самых разных уровнях. Девушки и юноши произнесли клятву юнармейца, после чего глава региона вручил им значки и личные книжки юнармейца.

– Юнармия – эта та организация, которая воспитывает настоящих патриотов. Я хочу пожелать вам сегодня, когда вы принимаете клятву юнармейца, чтобы вы всегда любили свою Родину, гордились ей, чтили ее и защищали, – обратился к присутствующим Андрей Клычков.