Стали известны подробности атаки беспилотника на орловскую нефтебазу

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В орловском Экспертно-криминалистическом центре раскрыли подробности атаки беспилотника на орловскую нефтебазу. Летательный аппарат изготовили в кустарных условиях.

После происшествия эксперты изъяли практически весь беспилотный аппарат, двигатель, фюзеляж, блоки электронного управления, готовые поражающие элементы GPS-антенны, навигаторы.

– Снаряд изготавливался кустарно, на коленке в гараже, но с использованием доступных технологий – монтажной пены, пластика. Сделан наскоро и достаточно эффективно, – рассказал "Комсомолке" эксперт первой категории ЭКЦ УМВД России по Орловской области Андрей Платонов.

По словам эксперта, в качестве поражающего элемента использовались металлические призмы. Мощность заряда у этого самодельного аппарата была немаленькой – 3,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, 16 ноября 2022 года территорию нефтебазы в селе Стальной Конь Орловской области атаковал беспилотный летательный аппарат.