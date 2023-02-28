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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 11:30

В Орле за кражи из гаражей и хранение наркотиков осудили местного жителя

Мужчина отправится в колонию на восемь лет
Нина СОКОЛОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле за кражи из гаражей и хранение наркотиков осудили местного жителя. Мужчина отправится в колонию на восемь лет.

Кражи ранее судимый орловец начал совершать в прошлом году. За месяц он обчистил пять гаражей в Северном районе и вынес оттуда имущество на 300 тысяч рублей. Помимо того, еще через месяц мужчина приобрел наркотическое вещество в крупном размере, которое хранил для личного потребления.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Их орловец проведет в исправительной колонии строгого режима.

В пресс-службе Орловской прокуратуры рассказали, что сам осужденный с приговором не согласился и обжаловал его. Однако Орловский областной суд жалобу отклонил и оставил приговор без изменения.