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В Орле за кражи из гаражей и хранение наркотиков осудили местного жителя. Мужчина отправится в колонию на восемь лет.

Кражи ранее судимый орловец начал совершать в прошлом году. За месяц он обчистил пять гаражей в Северном районе и вынес оттуда имущество на 300 тысяч рублей. Помимо того, еще через месяц мужчина приобрел наркотическое вещество в крупном размере, которое хранил для личного потребления.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Их орловец проведет в исправительной колонии строгого режима.

В пресс-службе Орловской прокуратуры рассказали, что сам осужденный с приговором не согласился и обжаловал его. Однако Орловский областной суд жалобу отклонил и оставил приговор без изменения.