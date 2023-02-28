Ольга Супонева

Около 80 километров орловских дорог оборудуют освещением. План будет реализован в 2023-2024 годах.

Губернатор Андрей Клычков подписал распоряжение правительства Орловской области об увеличении количества линий искусственного электроосвещения на дорогах Орловской области.

Согласно документу, в 2023-2024 годах в регионе установят 78,1 километров линий электроосвещения. Всего в 2023 - 2024 годах в эксплуатацию введут 19 объектов.

В этом году самый крупный объект построят на автомобильной дороге Болхов – «Орел – Витебск», его протяженность составит 12 километров. Линии освещения будут проходить в Болховском, Знаменском и Хотынецком районах через населенные пункты Сурьяново, Руднево, Кузьминка, Знаменское, Разбегаевка, Успенский, Гнездилово, Красная Поляна, Богородское.

В 2024 году самый крупный объект протяженностью 16,6 километров появится на автомобильной дороге Ливны – Евланово – Долгое. Электроосветительные линии будут проходить в Ливенском и Должанском районах через населенные пункты Беломестное, Барково, Росстани, Вахново, Ревякино, Евланово, Никольское.