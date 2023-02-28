Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В трех районных больницах Орловской области появится новое рентгеновское оборудование. Его установят в этом году.

Так, три флюорографические системы для скрининга органов грудной клетки будут закуплены в Плещеевскую, Сосковскую и Новодеревеньковскую ЦРБ.

Начальная стоимость контракта составляет 16,5 миллионов рублей. Сумма включает в себя не только закупку медицинского оборудования, но и его ввод в эксплуатацию, а также обучение правилам эксплуатации специалистов.

Подрядчика определят до 7 марта. Аукцион размещен на портале Госзакупки.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в настоящее время ведется работа по более чем 40 единицам медицинской техники, планы графики по закупкам размещены