Фото: Нина Соколова

В Орле на благотворительных концертах собрали более 130 тысяч рублей в поддержку бойцов СВО. Мероприятия прошли в минувшую среду.

Благотворительные концерты состоялись на базе Орловского городского центра культуры и КДЦ «Металлург». Зрители бесплатных выступлений оставляли деньги в дарительных чашах и переводили на реквизиты Фонда «Благо Дари».

По информации пресс-службы городской администрации, собранные средства направят на формирование гуманитарных грузов для участников СВО.

Также в День защитника Отечества мэр Орла Юрий Парахин доставил в Кременную – Сватово пятитонную посылку. Военнослужащим передали технику, медикаменты, теплую одежду и продовольствие.

- Пока это рекордный вес, но уверены, что с вашей помощью мы можем больше!, - отметили в пресс-службе мэрии Орла.