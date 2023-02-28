Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Веселой легковушка сбила 50-летнюю женщину. ДТП произошло вечером 27 февраля.

По данным региональной Госавтоинспекции, 63-летний водитель автомобиля "Лада Калина" ехал по улице Веселой со стороны улицы Новой. В районе дома №2"Б" автомобилист сбил 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Бригада СМП доставила женщину в приемное отделение ООКБ. Орловчанка уже отпущена.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых один человек получил телесные повреждения.