Орловец пырнул ножом знакомого, ограбил и оставил его умирать

Фото: СУ СК России по Орловской области

Житель Свердловского района Орловской области подозревается в причинении смерти знакомому и хищении его имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

По данным следствия, 23 февраля из дома в селе Козьминское в больницу доставили 59-летнего местного жителя с колото-резаным ранением. Спустя несколько дней он скончался.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из ОМВД России по Свердловскому району по горячим следам задержали подозреваемого – ранее судимого местного жителя 1986 года рождения, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина рассказал, что выпивал вместе с потерпевшим у него дома. Между ними возник конфликт, и орловец ударил знакомого ножом в грудь. После этого мужчина похитил из дома приятеля его мобильный телефон, ювелирное изделие и автомобильный навигатор, после чего скрылся.

- В ходе проверки показаний на месте он продемонстрировал механизм совершения им преступлений. Ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждены уголовные дела за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть и разбой.