Фото: Наталья Меркулова

На Орловщине может появиться завод по изготовлению картошки фри. Его построят две крупные российские компании.

Компанию по переработке и консервированию картофеля ООО «Гранд Фрайз» зарегистрировали 22 февраля. Ее генеральным директором стал Константин Агафонов. Об этом сообщили «Телеграммы из Орла».

Основную деятельность определили как «переработку и консервирование картофеля». Адресом для регистрации стал Мценский район Орловской области.

К слову, из 18 регионов ЦФО Орловщина находится на первом месте по цене на картофель, а по цене на репчатый лук – на третьем. Также наша область вошла в первую десятку по цене на молоко, мороженую рыбу, гречневую крупу, яблоки и черный чай.