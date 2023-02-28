Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловские следователи помогли вернуть газ в дом пенсионерки. По факту нарушений проводится проверка.

В СУ СК России по Орловской области обратилась 70-летняя жительница села Становой колодезь, проживающая в частном доме со своей престарелой матерью. Пенсионерка рассказала следователям, что вынуждена зимой проживать в доме без газа из-за его неправомерного отключения. На просьбы женщины вернуть газ сотрудники газоснабжающей организации и местной администрации не отреагировали.

- По данному факту следователями следственного управления организована доследственная проверка, в рамках которой руководителем следственного управления осуществлен выезд на место и проведен личный прием заявителя. Принятыми мерами газоснабжение дома восстановлено, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.