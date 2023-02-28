Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле летом 2023 года запустят движение по Красному мосту. Сдать переправу планируют осенью.

О таких планах рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях. По словам главы региона, об открытии движения на Красном мосту он договорился с подрядчиком.

Завершить работы подрядчик обязуется 30 ноября 2023 года. В настоящее время ремонтом сооружения занимаются 140 сотрудников подрядной организации и 13 единиц техники. Полностью завершены работы по монтажу коммуникационного моста, теплотрасса полностью смонтирована, выполнены врезки и запущен теплоноситель.

Кроме того, закончены работы по выносу и переключению всех инженерных сетей. Также смонтированы подпорные стенки с отсыпкой дренирующим грунтом пространства между подпорными стенками, работы по укреплению центральной опоры и по монтажу железобетонных колонн.