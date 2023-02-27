Фото: Нина Соколова

В 2023 году общественные и дворовые территории в Орловской области благоустроят за миллиард рублей. Объемы финансирования в текущем году стали больше.

Это сообщил руководитель Департамента ЖКХ Григорий Шайкин на заседании регионального правительства. Работы по благоустройству пройдут в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, в этом году на Орловщине в порядок приведут 89 дворов и 49 общественных территорий. Профинансируют проект на 987,3 миллионов рублей.

В прошлом году на эти цели выделили практически вдвое меньше. На эти деньги отремонтировали 121 дворовую территорию и 49 общественных. Таким образом, показатель был перевыполнен, благодаря дополнительному поступлению средств из Дорожного фонда области.

По данным регионального правительства, в Орловской области с 2019 по 2022 год всего было благоустроено 160 общественных пространств и 613 дворовых территорий.