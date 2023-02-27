Фото: Нина Соколова

В Орловской области пройдут 12 ярмарок вакансий. Мероприятия состоятся в марте этого года.

Об этом сообщает Управление труда и занятости. Так, первая ярмарка пройдет 2 марта в 10 в автосервисе по адресу: Кромское шоссе, 5 «б». Там вниманию орловцев, ищущих работу, предоставят ряд вакансий: автокузовщик, автослесарь, автодиагност, автосборщик, а также бухгалтер-кассир, товаровед, директор автомагазина, продавец, фасовщик и другие.

В Орловском муниципальном округе и Хотынецком районе такое мероприятие состоится 14 марта в 10.00. Посетителей ждут вакансии от агропромышленной компании, филиалов газораспределительной и электросетевой компании, нескольких предприятий, Хотынецкой районной больницы, а также организаций социальной сферы и образования.15 марта ярмарка вакансий запланирована в Малоархангельском районе, а через день, 16 марта, она пройдет в Ливенском районе. Посетившим ярмарки орловцам предложат вакансии в различных сферах.

Аналогичные мероприятия пройдут и в других районах: 17 марта - в Покровском районе, 20 марта - в Болховском районе, 21 марта – в Дмитровском и Должанском районах, 23 марта – в Шаблыкинском районе, 27 марта – в Глазуновском районе и 28 марта – в Сосковском.