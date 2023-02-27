Фото: Ольга Супонева

На Орловскую область надвигается резкое похолодание. Может приморозить до -12 градусов.

В ночь на 28 февраля, по сообщениям Гидрометцентра, в регионе ожидается резкое похолодание, мокрый снег и гололедица на дорогах. Столбики термометров на Орловщине опустятся до -8…-12 градусов. Днем в первый день весны прогнозируется до 0...-3 градусов, местами возможно потепление до +1 градуса.

Такая же погода ожидается и в 10 соседних регионах страны: Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.

Гидрометцентр России прогнозирует, что 28 февраля и 1 марта регионы ЦФО будут находиться под действием циклона с центром над Северным Уралом. В отдельных районах могут быть порывы ветра до 16 метров в секунду.